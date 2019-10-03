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В Дивногорске магазин с продуктами обработали крысиным ядом

В городе Дивногорске (Красноярский край) магазин продуктов обработали крысиным ядом. При этом с полок и стеллажей товары не убирались.

Дезинфекционная служба была вызвана управляющими магазина, чтобы уберечь товары от крыс и тараканов. Специалисты прибыли и обработали все помещения торговой точки. Однако работы проводились, когда продукты находились на витринах.

При этом администрация магазина уже успела оправдаться. Сообщают, что крысиный яд для человека не представляет опасности. Информация и видеоролик с места событий появились в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте.

Фото и видео: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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