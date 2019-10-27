В Челябинске Nissan протаранил здание пиццерии: погиб водитель

Ночью с 26 на 27 октября на территории города Челябинска элитный кроссовер Nissan Murano на полной скорости протаранил здание пиццерии «Додо Пицца». ЧП случилось на улице Салютной. Очевидцы утверждают, что водитель японской машины пытался уйти от полицейской погони. Но в УМВД эти данные опровергли.

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Известно, что серьезное ДТП с летальным исходом случилось примерно в 03:00 на пересечении улицы Комарова с улицей Салютной. Момент перед тем, как кроссовер протаранил здание, был заснят на видео. На кадрах ролика видно, что за Murano следует полицейский автомобиль, однако проблесковые маячки у него выключены.

Сотрудники министерства внутренних дел отметили, что авария случилась по вине водителя иномарки. По предварительной версии, из-за большой скорости Nissan сперва совершил наезд на бордюр, затем влетел в забор на тротуаре, а потом и протаранил дом. В итоге 36-летний водитель получил смертельные увечья и умер на месте, его 38-летняя спутница получила различные повреждения и была доставлена в медучреждение, сообщает 74.RU

Фото: читатель 74.RU