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В Брянске пенсионерка устроила словесный баттл с водителем маршрутки

В среду, 9 октября, в Брянске пожилая женщина поругалась с водителем маршрутки. Об этом пишет портал Брянск Today.

Сообщается, что крупная женщина передала за проезд и осталась стоять у двери. Водитель просил ее пройти в салон, но дама сказала, что никому не мешает. На другой остановке люди, увидев женщину в дверях, не стали заходить в салон.

Мужчина подшутил над полноватой фигурой пассажирки. Началась словесная перепалка, женщина открыто оскорбляла водителя. Вскоре она благополучно вышла на своей остановке.

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