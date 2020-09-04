В Башкирии мужчина насиловал жертву в течение пяти часов

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Белорецкого района, который обвиняется в изнасиловании женщины, пишет портал «Gorobzor».

Инцидент произошел машине подсудимого. Злоумышленник увидел на остановке женщину, которая пыталась остановить попутный автомобиль, чтобы добраться до дома. Мужчина предложил ей помощь.

По дороге водитель принялся распивать алкоголь. Затем он применил силу и, угрожая попутчице убийством, начал ее насиловать. Мучения длились около пяти часов.

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Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Он отправится в колонию строгого режима на 9 лет.