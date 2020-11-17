В Астрахани на улице Бабаевского образовался гололед из-за протекающей канализации

В Астрахани возле дома №1к7 по улице Бабаевского образовался гололед из-за протекающей канализации. Об этом сообщает «Арбуз».

По информации СМИ, возле здания есть небольшая низина. И именно туда стекают сточные воды. При этом жители не могут точно понять, откуда они берут свое начало. Некоторые предполагают, что сточные воды идут из подвала одной из многоэтажек. А кто-то считает, что виновник — канализационный колодец.

При этом в теплое время года лужа не создает опасность для жизни и здоровья людей, однако с первыми холодами вода застывает, а яма превращается в сплошной гололед.

Из-за этого возникает множество аварий. Причем ДТП случаются именно в этом месте каждый год. Одна из таких аварий произошла в понедельник, 16 ноября. ней стало известно из группы ВК «Аварии Астрахань«.

— А тут у нас тройное выступление на нашем местном ледовом катке. В ближайшее время ждите еще выступления, потому что администрации нет дела до нештатного ледового катка на дороге общего пользования, — предупредил астраханцев местный житель.

При этом большую опасность представляет лед прямо на выезде из жилого массива. Если вдруг кто-то будет неудачно выезжать, а другой тормозить, то произойдет авария. Все из-за того, что на льду возможность вовремя нажать на тормоз и не попасть в ДТП снижается в разы.