«Устроил романтику»: Москвич на каршеринге врезался в такси и убегал от ДПС

Пользователь сети рассказал об аварии, которая произошла накануне в Москве. Фотографиями и подробностями он поделился в группе «ДТП и ЧП Москва».

Сообщается, что автолюбитель устроил романтический вечер с возлюбленной. Он предложить ей покататься по Москве на каршеринговой иномарке. Однако план не сработал, поскольку он врезался в такси, после его скрылся с места ДТП.

В результате погони его задержали сотрудники дорожной полиции. По словам автора поста, в итоге парочка провела остаток ночи провести в отделении.