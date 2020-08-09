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Учёные назвали пять признаков того, что человек проживёт долго

7info
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Названы признаки, которые могут указывать на то, что человек станет долгожителем. Их перечисляет РИА Новости

Учёные из Британии и Германии выяснили, что на продолжительность жизни влияет уровень железа в крови. Если он в норме, человек может прожить дольше, если выше – продолжительность жизни сокращается.

Кроме того, высокий или слишком низкий уровень железа в крови фиксируется при различных заболеваниях, например при болезни Паркинсона. Исследователи предполагают, что препарат, регулирующий уровень железа в организме, мог бы не только добавить несколько лет жизни, но и обеспечить здоровую и активную старость.

Не в последнюю очередь на продолжительность жизни играет наследственность. Специалисты выявили гены долголетия. Они есть у людей-долгожителей.

Также установлено, что женщины живут дольше мужчин. Причём, это касается не только людей. Практически у всех видов млекопитающих самки живут дольше.

Отношение к жизни также важно! Исследователи установили, что оптимисты живут дольше пессимистов на 11-15%. Это можно объяснить тем, что неунывающие люди реже страдают сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями. Кроме того, они чаще придерживаются здорового образа жизни. Также люди, уверенные в своих силах, быстрее восстанавливаются после стресса. 

Наконец, на продолжительность жизни влияет и генетическая предрасположенность к обучению. Чем выше у человека тяга к новым знаниям, тем больше продолжительность жизни. 

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