Ученые нашли опасное влияние фастфуда на мозг человека

Австралийские ученые выяснили, что чрезмерное употребление фастфуда может стать причиной появления забывчивости, депрессии, агрессии. Кроме того, еда быстрого приготовления плохо влияет на фигуру и мозг.

Уточняется, что постоянное поедание нездоровой еды рождает в человеке непроходящее чувство голода даже тогда, когда люди сыты. Также фанаты фастфуда могут распрощаться с памятью, спокойствием и получить депрессивное состояние.

Специалисты считают, что вредная пища и плохая окружающая среда способны нанести гиппокампу нарастающий вред, сообщает РЕН ТВ.