Убивший дочерей сожительницы изнасиловал их перед смертью

Житель Рыбинска, убивший дочерей своей сожительницы, изнасиловал их перед смертью. Об этом сообщает СК РФ.

Следователи установили факт совершения сексуального насилия в отношении девочек 2006 и 2011 годов рождения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, которое соединено с делом об их убийстве.

Подозреваемый в преступлении — сожитель матери погибших — в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Ранее сообщалось, что злоумышленник приревновал сожительницу, которая не пришла вовремя домой. Он решил выместить злость на ее дочерях.