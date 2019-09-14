Убийца священника получил 11 лет колонии

В Мордовии суд признал ранее судимого 44-летнего жителя Теньгушевского района виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



В ходе следствия и суда было установлено, что преступление мужчина совершил 16 мая 2019 года. В этот день он находился в гостях у своего брата в селе Теньгушево. Нетрезвый мужчина поссорился с зашедшим в дом ранее незнакомым ему священником и убил его. На следующий день убийца вывез труп на машине в поле в нескольких километрах от села Теньгушево и самостоятельно закопал его.



О пропаже священника в полицию сообщила его жена. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на подозреваемого, в процессе допросов он сознался в убийстве и показал место, где спрятал труп.



В качестве наказания суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима.

