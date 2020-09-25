Убийца девочки под Нижним Новгородом убил еще одну жертву в этот день

Подозреваемый в расправе над 9-летней девочкой в поселке Неклюдово под Нижним Новгородом в день расправы мог убить еще одну жертву, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается об обнаружении изувеченного тела 46-летней женщины, которую забили до смерти молотком. Злоумышленник проживал с ней последние несколько месяцев. По предварительным данным, сначала он расправился с сожительницей, а через несколько часов – с девочкой.

Ранее сообщалось, что девочка вышла из школьного автобуса, но домой так и не вернулась. Ее встретил на остановке мужчина и увел в неизвестном направлении. Тело 9-летней школьницы нашли здесь в этих кустах. Преступник насильно затащил сюда ребенка и расправился с ней. Рядом обнаружили пакет с вещами убийцы. Преступник в спешке избавлялся от одежды, в которой его могли заметить.

В итоге подозреваемого задержали. Отмечается, что местные жители даже собрали народный сход, требуя самого жесткого наказания для серийного преступника.