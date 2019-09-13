У Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия опухоли мозга – СМИ

Известная актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реанимации столичной клиники, у неё диагностирована последняя стадия рака головного мозга. Об этом сообщает портал Super.



По данным издания, от такого же онкологического заболевания скончались Жанна Фриске и Анастасия Хабенская.



О том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» выявлен рак стало известно после рождения её дочери Милы в марте. СМИ сообщают, что 48-летняя Заворотнюк и её супруг – фигурист Пётр Чернышёв – воспользовались для рождения ребёнка процедурой ЭКО. Вероятно, что именно она стала катализатором болезни.



У Анастасии Заворотнюк есть двое взрослых детей, рождённых во время брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым

