На главную Новости мира Культура У Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия опухоли мозга – СМИ
Новости мираКультура

У Анастасии Заворотнюк диагностирована последняя стадия опухоли мозга – СМИ

Известная актриса Анастасия Заворотнюк сейчас находится в реанимации столичной клиники, у неё диагностирована последняя стадия рака головного мозга. Об этом сообщает портал Super.

По данным издания, от такого же онкологического заболевания скончались Жанна Фриске и Анастасия Хабенская.

О том, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» выявлен рак стало известно после рождения её дочери Милы в марте. СМИ сообщают, что 48-летняя Заворотнюк и её супруг – фигурист Пётр Чернышёв – воспользовались для рождения ребёнка процедурой ЭКО. Вероятно, что именно она стала катализатором болезни.  

У Анастасии Заворотнюк есть двое взрослых детей, рождённых во время брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Российские артисты успешно выступили на цирковом фестивале в Жироне

Николь Кидман о своей новой миссии в Голливуде

Новый трейлер «Кладбища домашних животных» возмутил фанатов Стивена Кинга