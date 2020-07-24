Туристка прикинулась мертвой и спаслась от разъяренного бизона

Туристка едва не погибла во время нападения разозленного бизона в США. Случай произошел на территории Национального парка Йеллоустон и был заснят на видео.

При просмотре кадров можно заметить, как на компанию туристов напал большой бизон. Потерпевшие бросились от животного в разные стороны. Одна из туристок споткнулась и упала перед бизоном.

Она не испугалась и притворилась мертвой. Такое поведение спасло женщину от травм и гибели.

Бизон обнюхал девушку, убедился в безопасности. Затем он вернулся в стадо, сообщает Пятый канал.