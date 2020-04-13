Труп 14-летней девочки найден в брошенной после ДТП машине в Башкирии

Алексей Агеев
Фото - ГТРК Башкортостан

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Фото — ГТРК Башкортостан

13 апреля в Башкортостане на месте жесткого ДТП нашли труп 14-летней девочки. Авария произошла примерно в шесть часов утра на десятом километре трассы Шарипово-Первушино.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, неизвестный автомобилист, управляя седаном ВАЗ-2106, совершил выезд за пределы дорожного полотна. Машина в итоге перевернулась. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, бросив транспортное средство. В салоне осталась 14-летняя девочка, которая скончалась.

По факту произошедшего ведется расследование. Правоохранители разыскивают водителя.

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