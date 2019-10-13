На главную Новости мира Трое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Ростовом
Новости мираПроисшествия

Трое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Ростовом

13 октября, в воскресенье, в Ростовской области случилась жесткая авария. Она унесла четыре человеческие жизни.

Известно, что ДТП произошло примерно в 17:15 на 27-м километре трассы Егорлыкский район — Сальск. По предварительным данным, виновником ЧП стал водитель автомобиля Лада Приора. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного потока автомобилей и влетел в ВАЗ-2106.

В итоге несовместимые с жизнью травмы получили виновник ДТП, пассажир его машины, водитель «шестерки» и ребенок из этого же авто. Кроме того, травмированными оказались три пассажира «классики», двое из которых дети, сообщает 161.ру.

Фото: 161.ру

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

5-летняя девочка из Новокузнецка пришла в себя и рассказала, кто поджег ее

Обновленный универсал Renault Megane замечен фотошпионами

Фуры закрыли дорогу из Каменки в Выборг