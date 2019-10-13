Трое взрослых и один ребенок погибли в ДТП под Ростовом

13 октября, в воскресенье, в Ростовской области случилась жесткая авария. Она унесла четыре человеческие жизни.

Известно, что ДТП произошло примерно в 17:15 на 27-м километре трассы Егорлыкский район — Сальск. По предварительным данным, виновником ЧП стал водитель автомобиля Лада Приора. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного потока автомобилей и влетел в ВАЗ-2106.

В итоге несовместимые с жизнью травмы получили виновник ДТП, пассажир его машины, водитель «шестерки» и ребенок из этого же авто. Кроме того, травмированными оказались три пассажира «классики», двое из которых дети, сообщает 161.ру.

Фото: 161.ру