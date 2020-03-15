Три человека погибли в массовой аварии на Урале

Три человека погибли в ходе массовой аварии на Урале. Автокатастрофа случилась на дороге Екатеринбург – Пермь, рядом с населенным пунктом Хомутовка под Первоуральском.

Участниками аварии стали иномарка, Лада и автобус. В итоге погибли три человека – все они в момент ЧП были в салоне иномарки. Еще один человек – пассажир ВАЗа – получил травмы.

По факту произошедшего начата проверка. В распоряжении телеканала РЕН ТВ оказалось видео с последствиями столкновения. На кадрах видны автобус, а также искореженная иномарка.