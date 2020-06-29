Третьяк порезал ножом лицо супруге

- Advertisement -

Актриса Яна Третьяк рассказала правоохранителям, что ее муж – Владислав Третьяк – напал на нее. Это случилось 28 июня.

Известно, что супруги поругались. В ходе конфликта актер, сыгравший в «Улицах разбитых фонарей», разозлился, взял в руки нож и изранил им лицо возлюбленной.

После случившегося уже началась проверка. Выясняются детали инцидента, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что Владислав Третьяк сыграл роли в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и «Эшелон».