Тимворкинг по-пакистански: толпа спасла машину от падения в обрыв

На территории Пакистана, на одном горных перевалов, автомобиль Tata Bolt повис над пропастью. Машина в условиях заснеженной дороги едва не упала с обрыва после того, как ее занесло.

На помощь попавшему в беду водителю подоспели добровольцы. Они решили спасти автолюбителя и его транспортное средство, повисшее над пропастью. С обрыва свисало заднее правое колесо иномарки. Чудесный момент спасения и слаженная командная работа мужчин, выручавших потерпевшего, были засняты на видео.

При просмотре ролика можно заметить, как толпа мужчин надавила на переднюю часть автомобиля своим весом и тем самым создала нагрузку, нужную для передних колес и сцепления с землей. В итоге водитель иномарки сперва аккуратно отполз на трех колесах от края обрыва, а затем и вовсе выбрался на дорогу, имея в распоряжении уже 4 колеса. Смекалка и тимворкинг сделали свое дело: опасность была нивелирована, сообщает РГ.

Фото и видео: РГ