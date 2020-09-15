Вторник, 15 сентября, 2020
16.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираКультура

Теплый плед, кино, попкорн: осенний киносезон объявляется открытым

Иван Федоров

Эта осень, пожалуй, станет одной из самых ярких в истории современного кинематографа. С конца зимы киноиндустрия брала паузу и одну за другой переносила яркие премьеры. И это неудивительно: кинозалы не работали, а людей в этот период занимали совсем другие вопросы.

Но осень стала периодом возрождения синематографа. С начала сентября на экран выходят новинки – «Мулан», «Самоизоляция», на подходе новая лента про Джеймса Бонда и многое другое.

Мы подготовили подборку фильмов, которые можно посмотреть дома уже сейчас. И что самое главное, бесплатно. В этом нам помог оператор Tele2, который в разгар пандемии запустил специальный проект – «Дом по другим правилам». На сайте собраны бесплатные фильмы, лекции, спортивные тренировки и т.д.

Итак, готовьте попкорн и включайте интернет.

«Решала 2» (18+)

Если вы любитель приключений, комедий и… немного андеграунда, то этот отечественный фильм точно для вас. В истории вам расскажут о жизни тех, кто управляет рудниками и привык нестандартно решать вопросы.

«Примадонна» (16+)

Легкая комедия о певице, которая лишена слуха и голоса, но самозабвенно выступает и собирает овации. Ничего не напоминает? Ну ладно, вернемся к описанию ленты. Играют в фильме неподражаемые Мэрил Стрип, Хью Грант и Сэймон Хелберг.

«Атака титанов» (16+)

Если вы любители красочной фантастики, то картина полностью завладеет вашим вниманием.В ней вы узнаете, как жители борются с титанами и отвоевывают захваченную Землю.

Кстати, кинопросмотры можно устроить и на даче. Ведь если вы абонент Tele2, то сеть оператора позволяет смотреть видео даже в отдалении от городов. В зоне покрытия 4G-интернета Tele2 большинство населенных пунктов нашей области, традиционные места отдыха, а также основная протяженность трасс. Ну а скорость подключения вас точно порадует.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани ищут очевидцев ДТП, устроенного пьяным подростком

Новости Рязани
Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев ДТП в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Авария случилась...
Узнать больше

Партия «Новые люди» подвела итоги избирательной кампании и ЕДГ

Новости Рязани
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
Узнать больше

На этой неделе рязанцев будут активно штрафовать за тонировку

Новости Рязани
Сотрудники ГИБДД объявили в Рязанской области акцию "Неделя прозрачных стекол". В пресс-службе региональной Госавтоинспеции отметили, что ближайшие несколько дней будут уделять особое...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Партия «Новые люди» подвела итоги избирательной кампании и ЕДГ

Новости Рязани
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
Узнать больше

Рязанцев приглашают к участию в юбилейном «Есенинском диктанте»

Новости Рязани
В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант». - «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних...
Узнать больше

Опубликовано видео задержания касимовского депутата Сучкова

Новости Рязани
Напомним, уголовное дело в отношении Сучкова возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Его расследованием занимается Следственный комитет в содействии с УФСБ России по Рязанской области.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+