Танкист с оторванной ногой спас жизнь товарищей

В США военнослужащий Эзра Маес спас экипаж танка с отказавшими тормозами. Для этого мужчина не пожалел собственной ноги. Об этом пишет Лента со ссылкой на издание New York Post.

Во время ночных учений в Восточной Европе 21-летний военный почувствовал, что машина тронулась с места. Танк покатился со склона, разогнался до скорости 145 километров в час и врезался в насыпь.

Нога американца попала в механизм поворота башни. Он попытался высвободить ее, однако когда отодвинулся, оказалось, что ее просто нет. Храбрец сумел наложить себе жгут, после чего отправить другу сообщение с просьбой прислать помощь, спасло жизнь ему и товарищам.