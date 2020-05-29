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Таксист рассказал, как спас москвичку от насильников

Алексей Агеев
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Жительница Москвы чуть не стала жертвой насильников. От преступников ее спас водитель, работающий в «Яндекс.Такси».

О происшествии расскзаал сам перевозчик. По его словам, все случилось ночью с 26 на 27 мая. В это время он был в Троицке. Мужчина получил заказ от клиентки. Пока он ехал к указанному месту, пассажирка стала присылать ему сообщения, из которых водитель понял, что ей нудна помощь.

– Она потом написала, что ее насильно удерживают, насилуют, не выпускают, и она не знает, где находится. Я понял, что дело совсем неправильное, приехал на указанный адрес, но там не было никого, – рассказал таксист.

Тогда он позвонил в 112 и рассказала об инциденте. Затем его соединили с правоохранителями, которым он также сообщил подробности инцидента и продиктовал данные женщины. Полицейские сумели установить адрес нахождения потерпевшей по локации телефона. Пострадавшая и насильники были найдены силовиками в одной из бытовок в поселении Десеновском.

Потерпевшая после спасения поблагодарила водителя такси за бдительность и отзывчивость. Сейчас с женщиной все хорошо. Подозреваемые задержаны. Ведется расследование, пишет РЕН ТВ.

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