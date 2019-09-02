«Так по кайфу»: в Москве рогвардеец нарушил ПДД и нахамил автомобилисту

В Москве один из автомобилистов заснял на видеорегистратор инцидент, произошедший на одной из улиц. На видео можно заметить, как каршеринговый седан Volkswagen Polo выезжает на дорогу перед владельцем регистратора, затем подрезает его, оба транспортных средства останавливаются, а дальше начинается самое интересное.

По словам автора видео, из Polo вышел сотрудники Росгвардии в форме и стал выяснять отношения с автомобилистом. Когда владелец камеры решил выяснить, почему представитель закона так безобразно повел себя на дороге, росгвардеец ответил, что ему «так по кайфу». После недолгой перепалки молодой человек предложил владельцу регистратора «выскoчить рaз нa рaз», чем очень рассердил мужчину, сообщает паблик «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

После резких высказываний служащего Росгвардии инцидент был исчерпан. Официальных данных о беседе водителей пока нет.