Стрельба из оружия и вертолет с лепестками роз: Кадыров выложил видео со свадьбы племянника

В воскресенье, 6 сентября, глава Чечни выложил на своей странице ВКонтакте видео со свадьбы своего племянника Абубакара Кадырова.

На ролике видно, с каким размахом отмечался праздник: гостей везли настоящие кареты, в которых запрягли лошадей, а вертолет скидывал на приглашенных лепестки красных роз и конфетти. Помимо этого, на свадьбе присутствовало и ружье, из которого жених выстрелил два раза в воздух, а глава Чечни выпустил пулю в фонтан.

Рамзан Кадыров написал на своей личной странице, что очень гордится своим племянником, поэтому его семья и устроила такое “большое свадебное торжество, которое собрало многочисленных гостей со всей республики”.