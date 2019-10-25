Стало известно о характере подозреваемого в убийстве сослуживцев

Одноклассница Наталия Мухина рассказала о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Забайкалье Рамиле Шамсутдинове. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, в школе парень был неконфликтным, учился хорошо и увлекался спортом. Она отметила, что не помнит, чтобы Шамсутдинов в школьные годы хотел бы связать свою жизнь с армией.

Напомним, что инцидент произошел вечером в пятницу в одной из войсковых частей Забайкалья. При смене караула военный начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия и убил восемь человек и ранил еще двоих.