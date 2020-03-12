Спортзалы начнут открывать прямо в российских офисах

В России собираются начать открывать спортзалы прямо в офисах. Идея рассматривается Минспортом.

По данным «Известий», авторы инициативы полагают, что открытие фитнес-залов в офисах поможет увеличить заинтересованность работников спортивной деятельностью, потому что спортинвентарь будет находиться неподалеку. Не нужно будет тратить время на путь до спортивного зала, а также не придется тратить деньги на абонемент.

Кроме того, новая инициатива, как считают авторы проекта, понравится и работодателям. Им не придется оплачивать посещение фитнес-зала для своих работников, ведь наличие собственного зала не будет столь затратным.