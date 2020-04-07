Составлен прогноз окончания пандемии COVID-19 в разных странах

Сотрудники интернациональной консалтинговой компании Boston Consulting Group сделали прогноз на тему того, в какое примерно время должна закончиться эпидемия COVID-19 в разных государствах. Итоги исследований были опубликованы на официальном портале фирмы.

Сценарии развития ситуации с коронавирусом раскрыли относительно нескольких стран. Так, в Российской Федерации апогей распространения болезни придется на начало мая, а режим самоизоляции будет закончен в конце июня или начале июля. В Соединенных Штатах и почти во всей Европе апогей заболеваемости ожиlfется во второй половине апреля или начале мая, а самоизоляция будет закончена лишь в июле, полагают эксперты. Что касается ЮАР, Бразилии и Аргентины, то здесь пандемия достигнет пика в июне, а ограничительные меры будут отменены в августе, считают специалисты.

Отметим, аналитики, проводя исследования, пользовались правительственными отчетами, информацией о состоянии медицинской сферы, показателями эффективности лечения и принятых карантинных мер.