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Состав опоздал: В Астраханской области верблюд сопровождал поезд по рельсам

Следовавши в направлении Казахстана пассажирский поезд опоздал из-за того, что по шпалам его сопровождал верблюд. Животное бежало впереди состава по территории Астраханской области.

Случай произошел 5 января 2020 года в Красноярском районе. Верблюд появился на рельсах перед поездом, а затем продолжительное время бежал перед тепловозом и не сходил с «дистанции».

Машинист пассажирского поезда был вынужден применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с верблюдом. Известно, что сперва животное бежало по рельсам со скоростью 22 км/ч, а затем притормозило до 13 км/ч, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

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