Собчак высказалась в поддержку застреленного Росгвардией уральца

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Телеведущая Ксения Собчак выразила сомнения, что житель Екатеринбурга Владимир Таушанков, убитый в своей квартире, мог представлять угрозу для сотрудников Росгвардии.

«Якобы при штурме квартиры он держал в руке что-то, похожее на автомат. Рулон бумаги? — рассказала Ксения Собчак на своем Youtube-канале.

Телеведущая добавила, что «никакого автомата при нем не нашли».

Инцидент произошел 31 мая. Сообщалось, что молодой человек украл в магазине четыре рулона обоев, подрался с сотрудниками торговой точки, сбежал и закрылся у себя дома. Сначала к нему пришел полицейский, которому мужчина брызнул из баллончика в лицо. Позже в ходе штурма парень был якобы с оружием. В итоге СОБР открыл огонь и убил 27-летнего уральца.