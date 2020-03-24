Снежная лавина чуть не убила девушку в Якутии

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Снежная лавина сошла с крыши в Якутии. Она чуть не убила пешехода.

Видео с места событий оказалось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, что девушка ни о чем не догадывается, спокойно двигаясь по тротуару. Неподалеку от нее начинается сход снега. Снежные потоки задевают едущие автомобили.

В Сети разгорелся спор относительно того, почему сошла лавина. Одни написали, что виноваты коммунальщики, которые не убрали вовремя снег. Другие отметили, что представители ЖКХ убирали снег в момент ЧП и не огородили место уборки.

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