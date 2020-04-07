СМИ: первого солиста группы «На-На» избили в Москве

-

В Москве был избит бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин. Об этом сообщает 360.

По данным СМИ, 53-летний Юрин вызвал скорую помощь. В больнице он рассказал, что 4 апреля был избит неизвестным в своей квартире. Полиция проводит проверку.

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов отметил, что музыкант ушёл из коллектива ещё 25 лет назад. Но всё это время они общаются. Алибасов отметил, что «это не первая битва в его (Юрина) жизни». Продюсер назвал Валерия хорошим человеком, но отметил его необязательность. Именно она часто и становится причиной конфликтов.