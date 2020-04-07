СМИ: первого солиста группы «На-На» избили в Москве

7info
Фото: @valeriy_yurin
Новости мира

Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам

Банк «Открытие» повысил ставки по наиболее популярным вкладам «Надежный Промо», «Надёжный», «Открытый» и «Основной доход». Теперь размер максимальной ставки в «Открытии» -...
Узнать больше
Новости мира

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве женщины и двух детей

В республике Марий Эл 48-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве женщины и детей, предъявлено обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Узнать больше
Новости мира

Ученые назвали главный симптом заражения COVID-19

Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне назвали главный симптом, говорящий о заражении COVID-19. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на Reuters.
Узнать больше
Новости мира

В Тульской области мужчина открыл стрельбу по охотникам и правоохранителям

В Тульской области сотрудники СОБР задержали нетрезвого мужчину, открывшего стрельбу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.  ЧП случилось...
Узнать больше
Новости мира

Житель Красноярска пожарил шашлыки на крыше многоэтажки

Проживающий в Красноярске мужчина захотел пожарить шашлыки и сделал это. Он поставил мангал на крыше многоэтажного дома и приготовил мясо, засняв все...
Узнать больше
-

В Москве был избит бывший солист группы «На-На» Валерий Юрин. Об этом сообщает 360

По данным СМИ, 53-летний Юрин вызвал скорую помощь. В больнице он рассказал, что 4 апреля был избит неизвестным в своей квартире. Полиция проводит проверку.

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов отметил, что музыкант ушёл из коллектива ещё 25 лет назад. Но всё это время они общаются. Алибасов отметил, что «это не первая битва в его (Юрина) жизни». Продюсер назвал Валерия хорошим человеком, но отметил его необязательность. Именно она часто и становится причиной конфликтов. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Полицейские возбудили дело после попытки сжечь заживо собаку под Рязанью

Новости Рязани
В Рязанском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской...
Узнать больше

Александра Трусова рассказала, до какого возраста планирует выступать

Новости Рязани
Фигуристка Александра Трусова планирует выступать до 22 лет. Об этом уроженка Рязани рассказала в интервью газете «Спорт-Экспресс». Трусова также...
Узнать больше

Врач рассказала, помогают ли имбирь и лимон при коронавирусе

Видео
В магазинах Рязани взлетели цены на имбирь, лимоны и чеснок. Жители города надеются, что они помогут защититься от коронавируса. Но так ли...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В двух рязанских сёлах введён карантин из-за коронавируса

Коронавирус Рязань
Губернатор Николай Любимов подписал постановление о введении карантина в сёлах Коростово и Заокское Рязанского района. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

Почти 20% заразившихся коронавирусом живут в одном из сёл под Рязанью

Новости Рязани
Число заражённых в селе Заокское Рязанского района составляет 17,1% от общего числа зарегистрированных случаев коронавируса в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства...
Узнать больше

В Рязанской области внесены изменения в график доставки пенсий и социальных выплат

Новости Рязани
Пенсии и социальные выплаты, предоставляемые в регионе по линии Пенсионного фонда России, до конца апреля будут выплачиваться по изменённому графику. Об этом...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Полицейские возбудили дело после попытки сжечь заживо собаку под Рязанью

Московский депутат пожелала Надежде Бабкиной смерти

Александра Трусова рассказала, до какого возраста планирует выступать