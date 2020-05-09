Школьник-сутенёр «развёл» на деньги жителя Набережных Челнов

Житель Набережных Челнов, решивший заказать проститутку, повёлся на уловку школьника и перечислил ему деньги.
Мужчина наткнулся на сайт с предложением интима. Ресурс запросил предварительную оплату услуг. Доверчивый гражданин перевёл 1000 рублей «сутенёру», правда, жрицы любви он так и не дождался. Мужчине пришлось обратиться в полицию.
Оказалось, что сайт с липовыми предложениями интим-услуг создал школьник из Оренбурга. Материалы на 15-летнего сутенёра-мошенника передали в комиссию по делам несовершеннолетних, пишет KazanFirst
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