Школьник избил младшеклассника в Пермском крае

В Пермском крае школьники сняли на видео, как парень издевается над ребенком, который очевидно младше него. Об этом рассказала приемная мать пострадавшего, пишет телеканал «360».

По ее словам, над мальчиком издевались, оскорбляли и унижали. На кадрах видно, как подросток держит мальчика в спортзале, а тот кричит и просит отпустить его. После этого злоумышленник бросил ребенка так, что у него пошла кровь из носа.

В соцсетях пишут, что у пострадавшего мальчика задержка в развитии, его воспитывает опекун. После публикации видео полиция начала проверку.