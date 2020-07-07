Сергей Жуков рассказал, почему распалась группа «Руки Вверх!»

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Музыкант Сергей Жуков рассказал, почему в своё время распалась группа «Руки Вверх!». Об этом сообщает РИА Новости.

Признание Жуков сделал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», вышедшей на канале Россия-1. Сергей рассказал, что в какой-то момент Алексея Потехина стала в его жизни слишком много. Он стал ему и «дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья».

По словам Жукова, они друг друга просто «съели» и не могли уже ничего дать друг другу.

Музыкант также рассказал, что до сих пор общается со своим бывшим коллегой, но о том, чтобы собрать группу не думает. По словам артиста, то что было, было круто.

Группа «Руки Вверх!» была создана в 1993 году, Алексей Потехин покинул её в 2006 году.