Сбежавшего со шпингалетом в желудке из больницы нашли обезглавленным

Около железнодорожной станции Тосно в Ленобласти было найдено обезглавленное тело мужчины. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.
Сообщается, что рядом с туловищем находилась рука. Выяснилось, что ранее мужчина сбежал из больницы с инородным телом в желудке. У него там находился шпингалет.
У покойного была диагностирована параноидная шизофрения. Установлено, что сбежавшего из медучреждения пациента сбил состав во время выполнения маневровых работ.
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