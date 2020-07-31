Сбежавшего со шпингалетом в желудке из больницы нашли обезглавленным

Около железнодорожной станции Тосно в Ленобласти было найдено обезглавленное тело мужчины. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что рядом с туловищем находилась рука. Выяснилось, что ранее мужчина сбежал из больницы с инородным телом в желудке. У него там находился шпингалет.

У покойного была диагностирована параноидная шизофрения. Установлено, что сбежавшего из медучреждения пациента сбил состав во время выполнения маневровых работ.