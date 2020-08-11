Садист пять часов избивал няню в присутствии 4-летнего сына

Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, который подозревается в избиении 56-летней женщины в Подмосковье. Об этом пишет «КП».

По предварительной информации, злоумышленник нанес няне, нанятой для ухода за его 4-летним сыном, телесные повреждения средней тяжести. Поводом для агрессии в отношении женщины стала активность ребенка, мальчик вел себя очень шумно и не мог усидеть на месте. Мужчине это не понравилось, и он решил, что новая няня чем-то его опоила.

В течение пять часов он издевался над женщиной в своем коттедже, свидетелем всему был малыш. Няне чудом удалось сбежать и обратиться за помощью. Врачи диагностировали у нее перелом руки, сотрясение мозга и множественные ушибы.