С 26 октября воронежские школьники уйдут на досрочные каникулы

В понедельник, 26 октября, школьники в Воронежской области уйдут на досрочные каникулы из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.

Как сообщили в правительстве Воронежской области из-за COVID-19 в регионе полностью закрыли две школы. А еще в девяти школах на карантин ушли несколько классов. В общей сложности на самоизоляцию ушли 34 класса.

По плану, осенние школьные каникулы в Воронежской области должны были начаться 2 ноября, однако на заседании оперштаба было принято решение об их досрочном начале.