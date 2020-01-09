Россияне стали реже покупать смартфоны

Россияне в среднем меняют смартфоны раз в три года. Об этом газете «Известия» рассказали в МТС. Кроме того, эту информацию подтвердили в другой компании из «большой тройки». Еще в 2018 году жители РФ заменяли телефон примерно раз в два года.

МТС посчитала, что сейчас в тираж выходят смартфоны, купленные в 2016 году. В другой компании отмечают, что телефоны стали служить на 6–10 месяцев дольше. Общий срок составляет свыше 20 месяцев.

Эту информацию подтверждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. При этом она не приводит каких-либо конкретных показателей. По ее словам, это связано со снижением потребительской активности, а также растущей популярностью программ покупки в рассрочку и кредит.

С выводами ритейлеров и операторов согласился гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Срок службы смартфонов действительно заметно вырос и близок к трем годам, подтвердил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Умного три года ждут: россияне начали реже покупать новые смартфоны