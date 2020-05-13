Россиян хотят избавить от зарплат ниже МРОТ

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Минтруд России, профсоюзы и работодатели обсудят изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В настоящее время МРОТ на федеральном уровне составляет 12 130 рублей. Однако, согласно действующим нормам, он может складываться из базовой ставки и премии, то есть компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. При этом работодатель может по своему усмотрению не выплачивать премиальную часть, то есть фактический доход работника оказывается меньше МРОТ, и иногда существенно.

Как сообщают «Известия», планируется довести до уровня МРОТ именно оклад, чтобы не позволять работодателю играть суммами выплат таким образом.

Эксперты отмечают, что изменения не приведут к повышению доходов тех, кто получает больше МРОТ, поскольку работодатель может снизить размер премии на сравнимую сумму. Однако они закроют лазейку для тех, кто платит сотрудникам ниже минимального уровня.

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