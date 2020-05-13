Россиян хотят избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели обсудят изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
В настоящее время МРОТ на федеральном уровне составляет 12 130 рублей. Однако, согласно действующим нормам, он может складываться из базовой ставки и премии, то есть компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. При этом работодатель может по своему усмотрению не выплачивать премиальную часть, то есть фактический доход работника оказывается меньше МРОТ, и иногда существенно.
Как сообщают «Известия», планируется довести до уровня МРОТ именно оклад, чтобы не позволять работодателю играть суммами выплат таким образом.
Эксперты отмечают, что изменения не приведут к повышению доходов тех, кто получает больше МРОТ, поскольку работодатель может снизить размер премии на сравнимую сумму. Однако они закроют лазейку для тех, кто платит сотрудникам ниже минимального уровня.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram