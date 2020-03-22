Россия закроет авиасообщение с пятью странами

Сотрудники Росавиации сообщили, что Российская Федерация введет ограничения на авиасообщение с Турцией, Японией, Таиландом, Индонезией, Вьетнамом. Перелеты будут запрещены с 23 марта, сообщает Регион онлайн.

Действовать будут лишь рейсы Москва – Стамбул, Москва – Токио, Москва – Бангкок, Москва – Денпасар (остров Бали) и из Москвы в Ханой. Данные маршруты сохранятся для того, чтобы с помощью чартеров российские туристы, застрявшие в перечисленных странах, могли добраться обратно в РФ.

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