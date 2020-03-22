Психотерапевт рассказал, как COVID-19 влияет на секс

Карантин из-за COVID-19 поможет улучшить секс и отношения семейным парам. Об этом рассказал сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, ограничение на посещение общественных и людных мест, работы и развлекательных центров поможет семейным парам сделать свой секс лучше. Медик полагает, что к процессу стоит подойти творчески. Например, «креативные пары используют время карантина для виртуального секса по видеосвязи».

По словам сексолога, занятия любовью делают иммунитет более крепким, понижает уровень стресса, а также уменьшает тревожность, сообщает РЕН ТВ.