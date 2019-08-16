Российским лётчикам могут выдать уникальное оружие

В министерстве обороны РФ рассматривается вопрос о замене автомата Калашникова (АКС-74У) в носимом аварийном запасе лётчиков на более компактное и современное оружие. Об этом пишет «Российская газета».



Издание напоминает, что на боевые вылеты пилоты берут с собой личное оружие – пистолет Макарова или Стечкина. Также под креслом у них расположен так называемый носимый аварийный запас (НАЗ), который можно использовать в случае катапультирования. В его состав включены запас еды, воды, аптечка, средства сигнализации и связи, а также оружие.



На выживание лётчика при катапультирования вес НАЗ может оказать влияние, поэтому пилоты давно просили заметить АКС, весящий три килограмма, на более лёгкое оружие.



Сейчас как один из вариантов рассматривается компактный пистолет-пулемёт ПП-2000, разработанный тульскими оружейниками. Его вес всего 1,4 килограмма без учёта магазина и приклада. Это один из самых лёгких автоматов в мире. В магазин входит 30 патронов.



Модернизировать НАЗ планируется с учётом боевых действий в Сирии.

