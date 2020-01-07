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Российских туристов заставил извиняться за секс на пляже

Российским туристам пришлось оплатить штраф и извиниться на камеру за сексуальные утехи на пляже. Инцидент случился в тайской Паттайе.

Все случилось, когда 26-летний молодой человек и его 19-летняя возлюбленная употребили алкоголя. Они решили заняться любовными утехами рядом с морем. Другие отдыхающие сделали влюбленным замечание, однако это не помешало им продолжить развлечение. Тогда оскорбленные люди сняли россиян на видео и передали ролик правоохрантелям. Позднее любящие секс в общественном месте российские туристы были арестованы в отеле.

Любвеобильных путешественников доставили в участок. Туда россиянин прибыл в футболке с надписью «PornHub». Полицейские выписали россиянам штраф в 5 тысяч батов (свыше 10 000 рублей) и потребовали записать извинения. В это время виновные должны были надеть медицинские маски и головные уборы и сложить руки в традиционном тайском молитвенном жесте, сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК».

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»

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