Российских футболистов напугали медведем на тренировке

Медведя привезли на тренировку футбольного клуба «Сахалине». Хищный гость мероприятия напугал игроков.

Визит косолапого был заснят на видео. Кадры были выложены в Инстаграме команды.

Медведя привез один из игроков блогер-пранкер Михаил Литвин, чтобы напугать своих одноклубников.

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«Медведь Яша кайфует, ждет своего выхода в микроавтобусе, разминает суставы. Пацаны, простите, я вас всех люблю, но сегодня вы наложите в штаны, как никогда», — прокомментировал свой поступок Литвин.

Пользователи сети начали шутить на тему пранка. Некоторые даже сравнили медведя с новым тренером команды, сообщает РЕН ТВ.