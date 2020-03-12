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Российские авиакомпании отменяют рейсы из-за пандемии коронавируса

Российские авиакомпании и другие перевозчики отменяют рейсы за границу из-за вспышки коронавируса. Недавно Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии нового вируса, который появился в Китае.

С февраля авикомпании почти приостановили рейсы в Китай. А вчера, 11 марта, РФ ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Летать туда можно будет только через аэропорт Шереметьево.

Помимо этих направлений авиакомпании также отменили рейсы в другие страны и зарубежные города. Об этом сообщает «Медуза». «Аэрофлот», например, приостановил сообщение Москва — Гонконг — Москва. «Уральские авиалинии» и «Победа» перестали летать в Израиль. «Lufthansa» отменила тысячи рейсов по Европе, Азии и Ближнему Востоку. Россияне, которые уже купили билеты, могут вернуть за них потраченные деньги. Для этого гражданам стоит обращаться к представителям авиакомпаний.

Деньги можно вернуть и за билеты на железнодорожный транспорт. Если поездка не состоялась из-за угрозы распространения коронавируса, тогда перевозчик обязан вернуться средства в 30-дневный срок. При этом пассажир не должен выплачивать дополнительные сборы, сообщает РЖД.

Туры за границу тоже можно сдать. На сегодняшний день Ростуризм рекомендовал жителям страны не отправляться в Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Поэтому туроператоры обязаны возвращать деньги за путёвки в эти страны, если клиенты сами отказываются от путешествий.

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