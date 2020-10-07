Росгвардейца подозревают в сексуальном насилии над мальчиком

В Пермском крае следователи возбудили два уголовных дела против сотрудника Росгвардии, который подозревается в сексуальном насилии над мальчиком, пишет портал «Pro Город».

Инцидент произошел в начале сентября в Перми. Сообщается, что 24-летний лейтенант зашел в дом, где жили мать и 11-летний ребенок, чтобы спросить, где можно купить арбуз. Военный решил изнасиловать женщину, которая, как утверждается, инвалид третей группы. На ее крики прибежал ее сын.

Ребенок сказал, что сделает все, чтобы злодей отпустил мать. Военнослужащий совершил с ребенком насильственные действия и уехал.

На мужчину завели дела о совершении насильственных действиях сексуального характера. Также ему вменяется незаконное проникновение в жилище и попытка сексуального насилия над матерью мальчика.

Сейчас подозреваемый в СИЗО, мальчик же проходит курс психологической реабилитации.