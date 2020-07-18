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Новости мираПроисшествия

Родители устроили охоту на гастарбайтера, затеявшего переписку с девочкой

Никита Брыкин

Супружеская пара из Новой Москвы устроила охоту на педофила, обнаружив в телефоне своей 12-летней дочери переписку с незнакомым молодым человеком. Об этом пишет газета «МК».

Как стало известно, 11 июля 28-летний уроженец Таджикистана, работник молочной фермы, познакомился с молодой девушкой в одном из гипермаркетов Троицка. Он попросил у нее номер телефона. При этом мужчина не подозревал, что девочке всего 12 лет.

После началась бурная переписка, о которой вскоре узнали и родители подростка. Они назначили парню свидание от имени девочки, избили его при встрече и сдали в полицию.

«Угрожали ножом и пистолетом, кричали. Я сначала даже и не понял, в чем дело», – рассказал гастарбайтер.

По его словам, его стали обвинять в том, что он домогался их несовершеннолетней дочери. В ответ он написал на них заявление о побоях.

«Сейчас у меня все лицо в огромных синяках, поэтому временно я не могу даже выйти на работу», – заключил он.

Сейчас полиция проводит проверку в отношении гастарбайтера по статье 134 УК РФ.

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