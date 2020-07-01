Ребёнок пострадал в стычке матерей в Москве

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7-летняя девочка получила травмы во время разборок материей в одном из дворов Москвы. Ребёнок получил ушибы грудной клетки. Травмы диагностировали и у её матери.

Инцидент произошёл на детской площадке Костромской улицы. Во время игры дети не поделили что-то между собой. Тогда в в конфликт вмешалась одна из матерей. Она оттащила от своего ребёнка 7-летнюю девочку, схватив её за волосы. За свою дочь вступилась вторая мать, но также попала «под раздачу» агрессивной женщины.

Девочке и её матери понадобилась помощь врачей. Пострадавшие обратились в полицию, сообщает РЕН ТВ.