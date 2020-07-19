Разъяренная собачница пыталась утопить на пляже волжанку

На пляже вблизи города Волжский Волгоградской области 43-летняя женщина едва не утопила одну из отдыхавших. Об этом пишет портал «V1.ru».

По словам 30-летней потерпевшей, она с подругой отдыхала на берегу одного из водоемов. Вскоре на пляж пришла неизвестная, выгуливавшая собаку без поводка. Собака стала вести себя неадекватно, и ее хозяйке сделали замечание. Женщину попросили отвести животное подальше от людей.

В ходе ссоры хозяйка собаки схватила отдыхающую одной рукой за шею, а второй — за волосы, подвела к пруду и стала окунать головой в воду, угрожая расправой.

Задержанной оказалась 43-летняя местная жительница. Она объяснила, что напала на жертву из-за возникшей неприязни к ней. Возбуждено уголовное дело.