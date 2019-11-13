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Разгневанный бегемот устроил погоню за туристами на лодке

На территории Кении туристы были вынуждены спасаться от разъяренного бегемота. Животное устроило погоню за лодкой. На которой ехали путешественники.

Все произошло на одном из озер. Несколько туристов, проплывая по водоему на моторной лодке, смотрели за купающимися бегемотами. Однако внезапно один из них резко развернулся в сторону плавсредства и стал преследовать его. Путешественник, снимавший момент на видео, был шокирован поведением животного.

Управлявший лодкой молодой человек был вынужден увеличить скорость движения. После этого бегемот осознал, что не догонит людей на лодке. При этом автор ролика отметил, что туристы были чересчур близко к отдыхающим бегемотам, это и разозлило одного из них, сообщает News.Mail.ru.

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