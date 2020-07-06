Раскрыты детали убийства пациента ходунками в больничной палате

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Газета «Московский Комсомолец» раскрыла подробности убийства 88-летнего пациента в больничной палате в Москве.

Накануне стало известно, что в московской больнице пациент забил до смерти ходунками соседа по палате. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обвиняемый отправлен под домашний арест.

Сообщается, что конфликт разгорелся в ночь на 3 июля. По словам обвиняемого, он не помнит момент убийства, так как в памяти он не отложился.

По данным правоохранителей, злоумышленник разбил ночью стакан пациента, после чего подошел к кровати 88-летнего пенсионера и начал избивать его. Уточняется, что потерпевшему сломали четыре ребра. В результате он скончался.

К пациентам прибежала медсестра, услышав громкие стоны и вопли. Злоумышленник погнался за ней, чтобы избить и ее. Женщине удалось каталкой прижать его к стене. Вскоре на место происшествия подоспели сотрудники больницы, которые обезвредили больного.